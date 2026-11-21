Argentina padeció el hombre de menos en el complemento y sufrió una derrota holgada.

En el Stade de France, la selección argentina de rugby visitó a su par de Francia en el marco de su última presentación dentro de la etapa inicial del Nations Championship. El árbitro del encuentro fue Hollie Davidson.

En este partido, Felipe Contepomi eligió comenzar con: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno; Guido Petti, Tomás Lavanini; Juan González, Juan Scelzo, Facundo Isa; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Lucio Cinti; Ignacio Mendy, Gerónimo Prisciantelli y Bautista Delguy.

En frente, el combinado francés dirigido por Fabien Galthié salió a la cancha con: Neti Rodrigue, Peato Mauvaka, Sipili Falatea; Florian Verhaeghe, Mickael Guillard; Esteban Capilla, Anthony Jelonch, Charles Ollivon; Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues; Louis Bielle-Biarrey, Aaron Grandidier-Nkanang y Theo Attissogbe.

Francia quebró el juego muy rápido con el try obtenido por Mickael Guillard cuando tan solo iban siete minutos de juego. Ese try fue convertido por Kalvin Gourgues y de esta manera se adelantó el equipo francés por 7-0.

Argentina reaccionó a tiempo y consiguió dar vuelta el juego con el try de Justo Piccardo convertido por Tomás Albornoz, quien luego sumó un penal para el 10-7 parcial, pero no lo pudo sostener hasta el final del primer tiempo.

Cuando iban 34 minutos, Peato Mauvaka volvió a pisar el ingoal argentino y con su try adelantó a Francia. La diferencia pasó a ser de cuatro (14-10) con la conversión de Gourgues que fue la última incidencia del primer tiempo.

En el complemento Francia volvió a pegar temprano y esta vez no hubo reacción del combinado sudamericano. Gourgues anotó su try a los siete minutos y luego convirtió para el 21-10 parcial que pasó a ser 26-10 con el try del ingresado Emilien Gailleton a los 24 minutos (los Pumas estaban con uno menos por la expulsión a Mayco Vivas tres minutos antes).

Luego llegó la amonestación de Julián Montoya (iban 27 minutos) y Francia anotó tres tries más por medio de Tyler Duguid, Gourgues y Louis Bielle-Biarrey (dos de ellos convertidos por Gourgues); mientras que Argentina descontó por medio de Pablo Matera con un try convertido por Albornoz. Quedaron 45-17 y para la Argentina fue una derrota inapelable.

Con la derrota, Argentina quedó relegada a la cuarta posición del Hemisferio Sur con 11 puntos, por detrás de Sudáfrica (22 puntos), Nueva Zelanda (22) y Australia (14, superó a Los Pumas en la última fecha) y por encima de Japón (5) y Fiji (4).

Debido a esa ubicación, el seleccionado conducido por Contepomi enfrentará a Escocia, que finalizó en el cuarto lugar del Hemisferio Norte luego de obtener cuatro victorias y dos derrotas. Dicho encuentro será el próximo domingo 29 de noviembre.