Sionista ganó como visitante y es el primer clasificado a semifinales.

Este viernes por la noche hubo acción por el Juego 2 de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Los cuatro locales se habían impuesto en el primer partido, por lo que llegaban al segundo juego con la chance de sentenciar la historia a su favor en caso de obtener un resultado positivo.

El único en conseguir la clasificación fue el Centro Juventud Sionista. Luego de imponerse en Paraná por 82-54, el conjunto paranaense, único de la ciudad que sigue en carrera, fue a buscar la clasificación a Urdinarrain frente a Luis Luciano.

Y la consiguió, porque otra vez jugó con autoridad y se impuso en condición de visitante por 86-72 para avanzar hacia las semifinales, en donde ahora espera por un contrincante.

Es que los demás duelos quedaron igualados. Todos los locales del segundo partido consiguieron igualar las series y así forzar un tercer encuentro para determinar el clasificado a las semifinales.

En Tala, Sportivo Peñarol venció a Regatas Uruguay por 69-53; Ferrocarril de San Salvador derrotó a Atlético Tala por 83-44; y en Gualeguaychú, Racing se impuso a Urquiza Santa Elena por 69-62.

Todo se definirá este domingo, día en el que se disputarán los terceros partidos de las tres series que están en carrera. Regatas, Atlético Tala y Urquiza serán los locales para determinar quién clasifica a la próxima instancia.

Cuartos de Final - Liga Provincial de Mayores

-Juego 1:Urquiza 80-54 Racing.

Regatas 71-51 Peñarol.

Sionista 82-54 Luis Luciano.

Atlético Tala 56-54 Ferrocarril (San Salvador).



-Juego 2:

Peñarol 69-53 Regatas.

Ferrocarril (San Salvador) 83-44 Atlético Tala.

Racing 69-62 Urquiza.

Luis Luciano 72-86 Sionista.



-Juego 3 | Domingo 22/11 - Desde las 20:

Regatas - Peñarol.

Atlético Tala - Ferrocarril (San Salvador).

Urquiza - Racing.