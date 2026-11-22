Este domingo, el estadio Gigante de Arroyito recibió el primer partido de la actividad correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional prevista para esta jornada. Por los octavos de final, Rosario Central recibió a Gimnasia de Mendoza en un duelo que contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

Con la victoria por 3-1, el Canalla avanzó hacia los cuartos de final del Clausura y busca cerrar el año con consagración. En esa instancia su rival será Barracas Central, que el sábado eliminó a Defensa y Justicia luego de vencerlo por 1-0 en condición de visitante.

Para este partido, Jorge Almirón eligió para el arranque a: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Franco Cervi, Jáminton Campaz; Enzo Copetti.

En frente formaron: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Fermín Antonini; Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica e Ignacio Sabatini.

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