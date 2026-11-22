Este domingo por la madrugada se desarrolló la carrera correspondiente a la 21ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El escenario fue el autódromo de Las Vegas, lugar en el que los pilotos debían afrontar una pista fría durante 50 giros de competencia.

Buena largada de Colapinto para superar a Gasly y Antonelli y aprovechar los problemas del auto de Liam Lawson, que no pudo largar (debía hacerlo séptimo), pero no lo aguantó mucho. El francés lo superó poco después y cambiaron puestos con el argentino séptimo.

Para la tercera vuelta, Colapinto había sido superado también por Antonelli y Lewis Hamilton, cayendo al noveno lugar, por delante de Charles Leclerc y Oscar Piastri. Situación difícil que se complicó aún más en la misma vuelta, cuando Leclerc también superó al argentino.

Adelante, George Russell fue momentáneamente líder, pero para la cuarta vuelta fue superado nuevamente por Max Verstappen y por Isack Hadjar para quedar tercero.

En la sexta vuelta Colapinto salió de los puntos: Piastri lo superó y lo dejó en el undécimo lugar, fuera del objetivo del equipo. Obligación de remontar en lo que quedaba de competencia.

En la décima vuelta, Russell retomó la cima de la carrera dejando por detrás a Verstappen, con quien intercambió constantemente, mientras que Gasly peleó con Hadjar por el tercer lugar.

En la duodécima vuelta, Colapinto recuperó dos posiciones superando a los dos McLaren al mismo tiempo y quedando por detrás de los Ferrari. Sin embargo, Piastri recuperó inmediatamente la posición y el argentino cayó a la décima posición. Y en la vuelta 16, Norris superó a Colapinto.

En la 19ª vuelta se produjo el toque entre Sergio Pérez y Rafael Camara que provocó el ingreso del auto de seguridad, cambiando las estrategias de los equipos: todos pasaron por boxes (excepto Hamilton, penalizado). En ese marco, Colapinto perdió la posición con Gabriel Bortoleto, pero superó a Piastri, por lo que se mantuvo undécimo.

Durante el auto de seguridad, Arvid Lindblad sufrió un desperfecto que lo dejó cruzado en la pista, permitiendo subir a todos sus competidores. Además, Hamilton cumplió con el paso por boxes y Colapinto subió dos puestos, al noveno.

La velocidad volvió a mitad de carrera, en la vuelta 26, y todos fueron a buscar mejorar su posición en el relanzamiento. En ese marco, el negocio lo hizo Colapinto que saltó al octavo puesto, aunque tuvo la consecuencia de pisar una parte del alerón que se le rompió a Hadjar, obligándolo a pasar por boxes.

Piastri remontó y superó a Colapinto en la 29ª vuelta e instantes después lo hizo también Hamilton, bajando al argentino al noveno lugar; mientras que la pelea entre Verstappen y Russell le daba la chance a Gasly de acercarse desde el tercer lugar e ilusionarse con algo más que alcanzar el podio.

Y en la 34ª vuelta, Norris saltó al primer lugar luego de superar a Gasly, Russell y Verstappen, pero el neerlandés reaccionó y retomó el primer puesto. Verstappen líder, Norris y Russell el podio. Gasly, en caída, estaba octavo; mientras que Colapinto se mantenía noveno.

Pero poco después los Mercedes volvieron arriba y se pusieron segundo y tercero (Russell y Antonelli), por detrás de Verstappen y por delante de los dos McLaren (Piastri y Norris).

En el 38° giro, tal como venían avisando, los Ferrari se tocaron y los Alpine aprovecharon: Gasly quedó sexto y Colapinto saltó al séptimo lugar. Leclerc quedó octavo lugar y Hamilton, el más perjudicado, cayó al décimo. El monegasco, de todas formas, superó poco después a Colapinto y fue a la caza de Gasly.

A cinco vueltas del final, Colapinto volvió a superar a Leclerc, con quien peleó el séptimo puesto. El asunto pasa por la sanción recibida por el monegasco, que debía pagar 10 segundos de penalización, cuestión que beneficiaría al argentino.

A tan solo dos vueltas del final, una rotura retrasó a Russell, que cayó al noveno lugar y dejó la carrera en manos de Verstappen y Antonelli, mano a mano. Pero Antonelli tuvo un problema de rendimiento sobre el final y Norris y Piastri aprovecharon para superarlo, relegando al cuarto lugar.

El ganador fue Verstappen, que lideró la carrera de punta a punta, seguido por Norris, Piastri, Antonelli y los Alpine: Gasly y Colapinto, que quedaron quinto y sexto, respectivamente (Leclerc fue sexto en pista, pero la sanción con 10 segundos lo hizo caer al décimo lugar).