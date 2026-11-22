Este domingo la acción del Torneo Federal Regional Amateur tendrá el encuentro de ida de la final de la Región Litoral Sur. En San Justo, Colón recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por el primer encuentro de una serie que se definirá en Entre Ríos.

El partido comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile, acompañado por los asistentes Matías López y Kevin Morán. El cuarto árbitro será Lucas Giraudo.

Ambos equipos ya lograron el ascenso hacia la nueva categoría que entrará en juego el próximo año: el Torneo Argentino del Interior. Se prevé que esa categoría tenga, al menos, 64 equipos, convirtiéndose en algo similar a lo que solían ser el Torneo Argentino B o Torneo Federal B.

Con ese primer ascenso ya confirmado, ambos elencos luchan por jugar en el Torneo Federal A. Para eso primero deberán ganar esta serie y luego imponerse en la final entre regiones que medirá al ganador de esta región con el vencedor de la Región Litoral Norte, instancia que enfrenta a Misión Laishi de Formosa y Huracán de Goya.

El Juve viene de eliminar a Atlético Paraná luego de recurrir a los penales e imponerse 5-3 en una serie que terminó igualada 1-1 durante los 180 minutos de fútbol. El Gato terminó su recorrido allí, invicto en el campo de juego; mientras que el Decano tuvo la chance de seguir en carrera.

Para este partido, Daniel Waldner está considerando algunas variantes. De todas maneras, el equipo podría salir con: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López; Alexis Reynoso, Aramís Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana; Jorge Rossi y Damián De Hoyos.

En Colón de San Justo no se confirmaron los convocados para este encuentro, pero se presume que pondrán lo mejor que tienen a disposición. En la instancia previa a este encuentro, Colón de San Justo ganó los dos partidos frente a Ben Hur de Rafaela: la ida por 2-0 y la vuelta por 2-1, concluyendo el global con un 4-1 a su favor.

En el Rojiblanco están dos jugadores con pasado en el fútbol paranaense. Guido Rancez, ex futbolista de Atlético Paraná y Maximiliano Osurak, ex atacante de Belgrano, también en su etapa en las categorías nacionales.