Juventud Unida viene de eliminar a Atlético Paraná en la semifinal.
Este domingo la acción del Torneo Federal Regional Amateur tendrá el encuentro de ida de la final de la Región Litoral Sur. En San Justo, Colón recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por el primer encuentro de una serie que se definirá en Entre Ríos.
El partido comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile, acompañado por los asistentes Matías López y Kevin Morán. El cuarto árbitro será Lucas Giraudo.
Ambos equipos ya lograron el ascenso hacia la nueva categoría que entrará en juego el próximo año: el Torneo Argentino del Interior. Se prevé que esa categoría tenga, al menos, 64 equipos, convirtiéndose en algo similar a lo que solían ser el Torneo Argentino B o Torneo Federal B.
Con ese primer ascenso ya confirmado, ambos elencos luchan por jugar en el Torneo Federal A. Para eso primero deberán ganar esta serie y luego imponerse en la final entre regiones que medirá al ganador de esta región con el vencedor de la Región Litoral Norte, instancia que enfrenta a Misión Laishi de Formosa y Huracán de Goya.
El Juve viene de eliminar a Atlético Paraná luego de recurrir a los penales e imponerse 5-3 en una serie que terminó igualada 1-1 durante los 180 minutos de fútbol. El Gato terminó su recorrido allí, invicto en el campo de juego; mientras que el Decano tuvo la chance de seguir en carrera.
Para este partido, Daniel Waldner está considerando algunas variantes. De todas maneras, el equipo podría salir con: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López; Alexis Reynoso, Aramís Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana; Jorge Rossi y Damián De Hoyos.
En Colón de San Justo no se confirmaron los convocados para este encuentro, pero se presume que pondrán lo mejor que tienen a disposición. En la instancia previa a este encuentro, Colón de San Justo ganó los dos partidos frente a Ben Hur de Rafaela: la ida por 2-0 y la vuelta por 2-1, concluyendo el global con un 4-1 a su favor.
En el Rojiblanco están dos jugadores con pasado en el fútbol paranaense. Guido Rancez, ex futbolista de Atlético Paraná y Maximiliano Osurak, ex atacante de Belgrano, también en su etapa en las categorías nacionales.