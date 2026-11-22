Este fin de semana se definió al campeón de la Copa de Oro del TC 850 Entrerriano. Cuatro pilotos llegaron con chances de gritar campeón, pero solo uno de ellos sería capaz de llevarse el título. Los contendientes eran: Fabio Todone, Rodrigo Miraglio, Gonzalo Salas y Alejandro Cisneros.

En ese contexto, la novena fecha del campeonato los midió en el autódromo de Concepción del Uruguay, en donde Miraglio fue el primero en poner en valor la competencia, quedándose con la pole position. Luego además se impuso en su serie, que fue la más rápida y amenazó a Todone, que respondió ganando también su serie y asegurándose partir desde el segundo lugar.

Todone ganó el duelo en la carrera y acabó llevándosela después de 14 vueltas que completó en 23 minutos, ocho segundos y 489 milésimas. El ganador lideró el podio completado por Miraglio (a dos segundos y 570 milésimas) y Lucas Olariaga (a tres segundos y 260 milésimas) en una carrera que le permitió consagrarse campeón.

De esta manera, el piloto seguiense festejó un justo campeonato luego de liderar a lo largo de toda la temporada y ser el piloto más regular, con una amplia diferencia de puntos en todo el campeonato.

Resultados | TC 850 Entrerriano | Fecha 9 (Concepción del Uruguay)

1°) Fabio Todone: 23’8”489/1000.

2°) Rodrigo Miraglio: a 2”570/1000.

3°) Lucas Olariaga: a 3”260/1000.

4°) Gonzalo Salas: a 17”555/1000.

5°) Martín Aldas: a 18”455/1000.