Rocamora no pudo en el primero de sus dos partidos en Córdoba: este domingo vuelve a jugar.

Este sábado por la noche se jugó el primero de los dos partidos que afrontará Rocamora de Concepción del Uruguay durante el fin de semana. En el estadio Catedral del Básquet, el Rojo enfrentó a Hindú Club de Córdoba en el marco de su séptima presentación dentro de la Liga Femenina de Básquet.

Sin Santina Cherot, una de sus principales anotadoras en el torneo, el Rojo tuvo dificultades para mantener un goleo elevado. En el primer cuarto incluso tuvo problemas para sostener el partido defensivamente y acabó abajo por ocho puntos: 25-17.

En el segundo cuarto esa situación no mejoró: Hindú volvió a ser superior y con un parcial más escueto de 17-15 llevó la diferencia a los 10 puntos: 42-32. En el descanso largo, Sabrina Scévola tenía oportunidad de corregir lo que estaba sucediendo con su equipo.

Y Rocamora mejoró. Llegó a estar a dos puntos de diferencia (46-44), pero el local reaccionó y devolvió la diferencia a los ocho puntos a 40 segundos del final. El parcial hacia el último cuarto fue de 54-46.

Sin bajar los brazos, Rocamora se recuperó e incluso llegó a dar vuelta el encuentro con un doble de Paula Santini a dos minutos y 32 segundos del final (59-58), pero no lo pudo sostener y sobre el final llegaron los tantos de Celina Novatti para el resultado final de 67-63. Ganaron las cordobesas.

La goleadora del juego fue Rocío Bereilh Gardenghi con 17 puntos, seis rebotes y tres asistencias para el conjunto cordobés; mientras que en Rocamora destacó Martina Schunk con 13 puntos y 11 rebotes.

Pese a haber perdido el invicto, Rocamora continúa como líder con récord 6-1; mientras que Hindú es su escolta con un acumulado de 7-2. Todavía en Córdoba, el próximo rival de Rocamora será Instituto, al que enfrentará este domingo a partir de las 20: la revancha llegó rápido para las uruguayenses.