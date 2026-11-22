Con el 4-0 a favor, el "Juve" definirá como local su pase a la final por el ascenso.

El encuentro de ida de la final de la Región Litoral Sur tuvo lugar este domingo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler en San Justo, Santa Fe. Colón de aquella localidad recibió a Juventud Unida de Gualeguaychú en el paso previo a la final por el ascenso. El árbitro del encuentro fue Leandro Sosa Abrile.

Daniel Waldner puso desde el arranque en el Decano: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López; Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana; Damián De Hoyos y Jorge Rossi.

En frente, Mauricio Chiementin formó con: Exequiel Álvarez; Ismael Quilez, Tomás Baroni, Maximiliano Melgratti, Osvaldo Arroyo; Tomás Gallay, Brian Minotti, Guido Rancez, Matías Fantín; Augusto Sonzogni y Maximiliano Osurak.

Juventud Unida consiguió abrir el partido en una jugada de pelota parada, cuando un centro al área cayó en la posición de Federico López, que intentó una chilena sin éxito y dejó la pelota para Matías Labaroni. El lateral derecho ganó de cabeza con el arco desguarecido y metió el 1-0 parcial a los 35 minutos del primer tiempo.

El segundo gol llegó a los 40 minutos, luego de un envío desde la izquierda tras el que Jorge Rossi ganó de cabeza y anticipó la salida del arquero Exequiel Álvarez para el 2-0 parcial.

Y el tercero llegó casi de inmediato, a los 43, cuando Luciano Maidana recibió en soledad dentro del área se acomodó y remató antes de la llegada de su marcador. El disparo fue abajo y al costado derecho para vencer nuevamente a Álvarez y poner el 3-0 antes del final del primer tiempo.

El cuarto gol llegó en el complemento. Juventud Unida consiguió meterse en el área con balón dominado y una vez dentro del área chica llegó el pase para Damián De Hoyos, que solo tuvo que empujar para vencer a Álvarez y establecer el 4-0 definitivo: fue goleada para el Juve.

Este gran resultado abre la ilusión para los gualeguaychuenses, que definirán la serie en el estadio De la Vía el próximo fin de semana. De ganar podrán optar al ascenso hacia el Torneo Federal A en la final frente al ganador de la Región Litoral Norte.