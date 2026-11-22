Este domingo continuará la disputa de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Habrá tres partidos correspondientes a esta instancia que se disputarán a partir de las 16 y definirán a los clasificados hacia la próxima instancia del campeonato.

16: Rosario Central - Gimnasia (Mendoza)

En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Germán Delfino. ESPN premium transmitirá el encuentro.

El Canalla llegó a esta instancia luego de dar pelea hasta el final por el título de la Tabla Anual; mientras que en la Zona B acabó en el primer lugar con 34 puntos. Clasificado a la Copa Libertadores, el objetivo del conjunto rosarino pasa por obtener el Torneo Clausura y, de esta manera, también jugar la final del Trofeo de Campeones.

El Lobo mendocino, por su parte, viene de empatar 1-1 con Lanús en un encuentro en el que recuperó algo de lo que había mostrado a comienzos del torneo. Ese resultado lo dejó en el octavo lugar con 22 unidades, mientras que en la Tabla Anual cerró con 41 unidades y se ubica bien posicionado en la lucha por no descender.

19: River Plate - Lanús

En el estadio Más Monumental, River Plate recibirá a Lanús en el segundo encuentro del día por los octavos de final. El partido comenzará a las 19 y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Millonario llegó a esta instancia luego de clasificar en el cuarto lugar de su zona con 26 puntos y tras la victoria frente a Aldosivi por 2-0. En la Tabla Anual terminó séptimo y sabe que no irá a la Copa Libertadores a excepción de que gane el título del Torneo Clausura, ahora su principal objetivo.

Lanús acabó en la quinta posición de la Zona A, también con 26 unidades, y viene de empatar con Gimnasia de Mendoza por 1-1. Clasificado a la Copa Sudamericana luego de terminar noveno en la Tabla Anual con 50 puntos, el Granate tiene la chance de pelear por el Torneo Clausura para buscar la clasificación a la Libertadores.

22: Instituto - Huracán

Por la noche, el estadio Mario Alberto Kempes recibirá el enfrentamiento entre Instituto de Córdoba y Huracán a partir de las 22. El árbitro del partido será Darío Herrera, acompañado en el VAR por Yamil Possi. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

La Gloria tuvo un gran desempeño durante la fase de grupos y lideró la Zona A con 34 unidades, cerrando con un empate 2-2 ante Newell’s. El conjunto cordobés terminó octavo en la Tabla Anual con 55 unidades, clasificado a la Copa Sudamericana y buscando la clasificación a la Libertadores por medio de la obtención del Clausura.

El Globo, por su parte, no tuvo un gran año. Pese al 2-0 final frente a Argentinos Juniors que lo metió en el octavo puesto de la Zona B con 22 unidades, el conjunto de Diego Martínez quedó fuera de la clasificación a torneos internacionales: se ubica en la 15ª posición con 44 unidades. La única forma será imponerse en el Torneo Clausura.