Este domingo llegó el momento de la definición de la undécima fecha del campeonato del TC 2000. En el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, los pilotos que conforman la categoría concluyeron con la actividad del fin de semana con la chance clara para Matías Rossi de consagrarse campeón.

La carrera comenzó con Franco Vivian en una buena largada para quedarse con el liderazgo parcial de la competencia, seguido por Francisco Monarca y Matías Rossi, poniéndole un poco de picante a la definición del campeonato.

Sin embargo, Rossi fue al ataque y en la primera curva de la octava vuelta superó a Monarca, que se pasó en el frenaje y no pudo aguantar al principal contendiente por el título. El ritmo de Rossi era implacable y Vivian lo tenía cada vez más cerca, al mismo tiempo que el rendimiento de su auto iba en descenso.

Cuando quedaban solo ocho minutos para el final de la competencia, Rossi realizó una gran maniobra para superar a Vivian por el sector interno del circuito. De esa manera se transformó líder y en virtual ganador del campeonato.

En el tramo final aguantó la ventaja y acabó la carrera luego de 37 minutos, 49 segundos y 333 milésimas para consagrarse campeón por séptima vez en su carrera en la categoría: 2006, 2007, 2011, 2013, 2020, 2025 y 2026 son los años en los que el Misil gritó campeón.

Vivian terminó en el segundo lugar a un segundo y 163 milésimas. Hizo todo lo posible por estirar la definición, pero fue imposible. En pista, Valentín Yankelevich terminó tercero, pero horas más tarde fue recargado con un puesto y cayó al cuarto lugar, beneficiando a Lucas Carabajal, que acabó ocupando el último lugar del podio.

El crespense Emiliano Stang, otrora animador del campeonato, terminó séptimo en la carrera a bordo del Toyota preparado por el Gazoo Racing YPF Infinia. Con su resultado llegó a los 131 puntos, con los que está tercero en el campeonato que ganó Rossi con 197 puntos. El segundo lugar es de Vivian, con 164 unidades.

Solo queda una fecha por delante: el campeonato finalizará el fin de semana del 13 de diciembre en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.