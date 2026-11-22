Simón Escobar (foto) anotó el segundo gol en la victoria de la Argentina.

Luego del traspié en el debut frente a Australia (derrota por 2-0), la selección argentina de fútbol Sub 17 enfrentó a Mozambique. El partido se enmarcó en la segunda fecha del Grupo C del Mundial que se desarrolla en Qatar, contó con el arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak en la cancha 7 del predio Aspire Zone de la ciudad de Rayán.

Para este partido, Diego Placente eligió a: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizabal, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Giovanni Baroni, Juan Policella, Simón Escobar; Facundo Salinas.

Luis Correia Guerreiro, por su parte, optó por: João Jofrisse; Floresnaldo Matias, Pascoal Demi, Pirès Vieira, Allan de Figueiredo; Diego Pelembe, Valentim Pacane, Khensane; Alírio Júnior, Antonio Nhampule y Chausson Nhabanga.

Argentina obtuvo la ventaja temprano, luego de un remate desde afuera del área de Matheo Machuca que se clavó contra el poste izquierdo del arco de Jofrisse para el 1-0 parcial a los cinco minutos.

Luego de contar con un par de oportunidades más, Argentina logró ampliar la diferencia pasada la media hora. Fue a los 32 minutos, después de un pase en profundidad de Juan Policella que le permitió a Simón Escobar avanzar por la izquierda. Un puntazo del atacante contra el costado derecho del arco defendido por Jofrisse se convirtió en el 2-0 parcial.

Antes del final del primer tiempo, un mal pase hacia atrás de la defensa Argentina permitió la huida al mano a mano por parte de Alírio Júnior, que definió bien frente a Valentín Reigia y anotó el descuento en el minuto 46.

Durante la segunda mitad el protagonismo fue del conjunto africano, que buscó y amenazó con encontrar el empate, pero no lo consiguió: hubo victoria para la Argentina que ahora puede hacer perdurar sus deseos de clasificación.

En la última fecha jugará ante Dinamarca el miércoles 25 de noviembre, desde las 12.30 (hora de Argentina), nuevamente en la Cancha 7 del predio Aspire Zone. Una victoria podría permitirle a la Argentina la clasificación como líder, pero dependerá del resultado entre Australia y Mozambique.