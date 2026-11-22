Con su público, el plantel de Neuquen festejó el séptimo título de la historia del club.

Este domingo llegó el momento de la definición de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Neuquen y Club VF se enfrentaron para definir al campeón del certamen. El árbitro del juego fue Santiago Mainero.

Paul Nelli eligió que Club VF ingrese al partido con: Jorge Retamoso; Alan Casco, Rodrigo Pistrilli, Jesús Retamoso, Kevin González; Alan Muñoz, Franco Vera, Brian Escobar, Agustín Morales; Uriel Perpetto y Octavio Retamoso.

José Mancuello, por su parte, ordenó al siguiente elenco: Franco Lorenzo; Marcos Rosano, Cuestas García, Lucas Wagner, Lionel Jatón; Lautaro Reynoso, Sebastián Arbitelli, Emanuel Giraudi, Gabriel Bender; Franco Deboli y Federico Sangoy.

Neuquen abrió la cuenta rápido en el encuentro. Solo iban diez minutos cuando llegó el centro desde la izquierda impulsado por Emanuel Giraudi para el cabezazo de Federico Sangoy que venció a Retamoso y se transformó en el 1-0 parcial.

El segundo gol llegó con un nuevo centro al área. Esta vez el envío desde la izquierda encontró un primer cabezazo por la derecha casi en la línea de fondo que envió el balón al medio para la llegada de Gabriel Bender. Solo tuvo que empujar el mediocampista para anotar el 2-0 a los 22 minutos.

Insaciable, Neuquen llegó al tercer gol con una formidable definición de Franco Deboli, que recibió el balón por la izquierda y, ante la salida de Retamoso, definió tirando la pelota sobre el arquero, que nada pudo hacer. Golazo y 3-0 a los 34.

El descuento llegó en el segundo tiempo y nació en los pies de Uriel Perpetto, que inició una jugada por izquierda que continuó con una pared con Agustín Insaurralde que le devolvió el balón con un buen pivoteo dentro del área. En el mano a mano, Perpetto definió entre el arquero y su poste derecho para poner el 1-3 a los 17 minutos.

Pese a los intentos de Club VF de volver a meterse en partido, el Pingüino no le dio oportunidad y anotó dos tantos más antes del final. El cuarto llegó a los 39 minutos, luego de la aparición de Joaquín Fernández dentro del área para definir tras un pase que le llegó desde la izquierda. Su remate bajo y cruzado venció a Retamoso y puso el 4-1 parcial.

El quinto llegó prácticamente en tiempo cumplido. Luciano Díaz recibió el balón por el centro del ataque en soledad, avanzó al mano a mano con Retamoso y definió al costado izquierdo del arquero para poner el 5-1 que resultaría definitivo.

Cuando quedaban instantes para el final del partido, Franco Vera vio la tarjeta roja por una fuerte agresión sobre Joaquín Fernández, dejando a Club VF con un jugador menos, aunque esto ya no cambiaría la situación. Neuquén goleó y se consagró campeón de la Supercopa de la Liga Paranaense, mostrando el buen momento de la institución a nivel local.

Patronato ganó en Sub 20

En el mediodía del domingo, Patronato y Don Bosco se enfrentaron en el marco de la final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol Sub 20. El escenario fue el mismo que el de la final de mayores: el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El ganador se quedaría con el título.

Luego de estar empatados prácticamente hasta el final del partido, Valentino Olivetti puso el 2-1 para Patronato con un remate desde adentro del área que sufrió un ligero desvío y venció al arquero rival. Luego de ese tanto llegó el tercero, convertido por Brian Benítez, sentenciando el 3-1 en favor del Rojinegro.