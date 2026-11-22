Este domingo la actividad por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 encontró a River Plate y Lanús definiendo un lugar dentro de los cuartos de final del certamen. El partido se jugó en el estadio Monumental y contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

La victoria por 3-1 metió a River Plate en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a quien gane del duelo entre Instituto y Huracán que se disputará este domingo por la noche en Córdoba. Si gana la Gloria, se jugará en la Docta; si gana el Globo, se enfrentarán en el Monumental.

Para comenzar el encuentro, Leonardo Ponzio eligió a Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Lucas Beltrán y Ángel Correa.

En frente, Mauricio Pellegrino formó a: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Allan Wlk.

La primera acción de peligro del partido fue generada a partir de un balón parado. El centro de un tiro libre desde la izquierda cayó en la posición de Lautaro Rivero dentro del área por el costado derecho. El defensor cruzó la definición para la llegada de Nicolás Otamendi, quien no llegó a empujar para el 1-0 parcial.

River igual consiguió la apertura del marcador temprano en el partido. Un centro desde la derecha de Ángel Correa cayó por el costado izquierdo a la posición de Otamendi. En su afán por despejar, Carlos Izquierdoz acabó golpeando en el rostro al central del Millonario y Pablo Dóvalo, revisión del VAR mediante, sancionó penal.

De la ejecución se encargó Thiago Almada, que remató abajo y a la izquierda de Nahuel Losada, que voló hacia el otro poste. Fue el 1-0 para el anfitrión que se ilusionaba con la clasificación.

La siguiente chance llegó con un desborde por el costado izquierdo y el centro impulsado por Marcos Acuña para el cabezazo de Tobías Andrada. El remate se desvió en Ángel Correa y pasó pegado al poste izquierdo del arco de Losada, que se estiró al máximo intentando evitar el tanto.

Ese dominio de River sufrió una interrupción a partir de una mala salida y recuperación de Felipe Peña Biafore que derivó en un desborde por el costado izquierdo. Al entrar al área, el mediocampista pasó para Allan Wlk, que falló en la definición mano a mano contra Santiago Beltrán, que ahogó bien su remate y lo rechazó con el cuerpo.

Fue un aviso, porque el Granate volvió a llegar tras una muy buena jugada por derecha que acabó con un pase bajo de Agustín Medina para Ramiro Carrera, cuya definición cruzada sorprendió a Beltrán. El arquero llegó a desviar con la mano, pero no pudo evitar que se convierta en el 1-1 a los 32.

Ya en la segunda mitad del partido, River tuvo la primera chance para ponerse en ventaja tras un pase en profundidad que derivó en la definición de Lucas Beltrán ante la salida de Losada, que despejó con las piernas.

Después de algunos intentos infructuosos más, River llegó al segundo. Fue en un tiro libre ejecutado por Thiago Almada de frente al área, ligeramente hacia la izquierda del arco, que dio en el travesaño. En el rebote apareció Tobías Andrada, que cruzó la definición y venció a Losada para el 2-1 a los 24.

Pese a encontrarse en desventaja, Lanús insistió mucho en la búsqueda del empate e incluso envió a Izquierdoz al ataque. Eso provocó que en algunas ocasiones quedara descompensado y así llegaron buenas chances para el local, que pudo liquidarlo tras un centro bajo de Andrada que Ángel Correa no llegó a empujar antes del cruce del defensor y Losada contuvo sobre la línea.

En uno de los tantos contraataques que tuvo River llegó finalmente el tercer gol. Andrada trasladó el balón por la banda derecha tras la recuperación y a pasos de llegar al área grande decidió pasar el balón hacia la izquierda para la llegada de Almada, que controló y sacó una definición cruzada de cara a Losada que se transformó en el 3-1 a los 44. Con eso sentenció el partido y la clasificación del Millonario.

Video: Liga Profesional.