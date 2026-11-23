Después de 19 años de espera, Atlético María Grande volvió a consagrarse en la máxima categoría de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y lo hizo de la forma más contundente: sin conocer la derrota a lo largo del Torneo Clausura 2026.

En un estadio Conrado Schamle colmado, el Rojo superó 2-1 a Atlético Litoral en la final de vuelta y cerró la serie, que además es uno de los clásicos más importantes de la Liga, con un global de 4-2 (tras haberse impuesto también 2-1 en la ida).

De este modo, el CAMG reeditó una marca particular: la última vez que había dado la vuelta olímpica había sido en 2007, también de manera invicta.

Una final con emociones fuertes

El partido, arbitrado por el árbitro nacional Bruno Bianqueri (de Alcaraz), comenzó con ritmo intenso. Litoral intentó asumir el protagonismo y manejar la pelota, pero encontró dificultades para lastimar en los metros finales, mientras que el Rojo apostó a transiciones rápidas y al desequilibrio de nombres como Diego López, Sebastián Malimberni y Agustín Cardoso.

A mitad de la primera etapa, Cardoso ganó en la disputa ante los centrales visitantes, quedó mano a mano con Julián Sangoy y sacó un remate potente que se clavó en el ángulo para el 1-0. Sin embargo, el festejo estuvo acompañado de preocupación: tras la conversión, el delantero sufrió una molestia muscular y debió dejar el campo de juego.

El equipo dirigido por Omar Werner intentó reaccionar a través del despliegue de Peralta, Leiva, Morato y Casco, aunque chocó con una defensa local firme. En el complemento, la visita movió el banco en busca del empate y contó con chances claras —incluido un cabezazo de Leiva neutralizado por Gabriel Degenhardt y un tiro en el palo—, pero el arco de María Grande resistió hasta el descuento.

Cuando el tiempo regular se extinguía y el título parecía encaminado, en tiempo adicionado el defensor central Lucas Akermann apareció por el segundo palo —tras una acción iniciada por izquierda— para anotar el 1-1 y darle suspenso a los instantes finales.

Sin embargo, en el tramo final, un error de control de Julián Sangoy dejó la pelota servida para Sebastián Malimberni, quien no perdonó y empujó el balón a la red para decretar el 2-1 definitivo y desatar el festejo en el Conrado Schamle.