Peñarol venció a Regatas Uruguay y será rival de Sionista en las semifinales.

La Liga Provincial Masculina de Mayores 2026 ya tiene definidos sus cuatro semifinalistas. Centro Juventud Sionista de Paraná, Centro Sportivo Peñarol de Rosario del Tala, Urquiza de Santa Elena y Deportivo Ferrocarril de San Salvador superaron los cuartos de final y buscarán un lugar en la definición del certamen.

Sionista fue el primero en avanzar. El viernes venció como visitante a Luis Luciano de Urdinarrain por 96 a 72 y cerró la serie 2-0. Nicolás Guaita, con 20 puntos, fue el máximo anotador del equipo paranaense.

También consiguió su clasificación Ferrocarril, que derrotó a Atlético Tala por un ajustado 52 a 50 en Rosario del Tala y liquidó la eliminatoria 2-0. Uriel Lejtman fue la figura del encuentro, con 24 unidades.

Por su parte, Urquiza de Santa Elena, identificado como CUSE, superó a Racing de Gualeguaychú por 84 a 54, ganó la serie 2-1 y alcanzó las semifinales por tercer año consecutivo. Salvador Godoy, con 15 puntos, fue uno de los destacados. Su rival será Ferrocarril.

El último boleto quedó en manos de Peñarol, que venció a Regatas Uruguay por 61 a 52 en el tercer partido disputado en Concepción del Uruguay. Tomás Ludueña, con 20 puntos, cinco asistencias y tres rebotes, fue la figura.

Así se jugarán las semifinales:

Centro Juventud Sionista (Paraná) - Centro Sportivo Peñarol (Rosario del Tala).

Urquiza (Santa Elena) - Deportivo Ferrocarril (San Salvador).

Las series serán al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1. El calendario previsto es el siguiente:

Primer partido: 25 de noviembre.

Segundo partido: 27 de noviembre.

Tercer partido: 29 de noviembre.

Cuarto partido: 4 de diciembre (si es necesario).

Quinto partido: 6 de diciembre (si es necesario).