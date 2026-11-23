Central Entrerriano cosechó su primera victoria fuera de su casa, fue en Venado Tuerto frente a Centenario.

Central Entrerriano de Gualeguaychú venció por 71 a 67 a Centenario, en Venado Tuerto, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

El partido arrancó con gran ritmo, pero con muchos errores de ambos lados. Ninguno de los dos conjuntos encontró la claridad en el juego estacionado. Fue en esa desprolijidad que Centenario supo sacar ventaja de la mano de su base Zenclussen, quien administró muy bien los contragolpes para así irse al descanso largo arriba por 36 a 29.

En el reinicio del juego, el local siguió sacando ventaja y parecía que se escapa, pero los errores propios y la lucha del visitante nunca se lo permitieron.

Primero Castillo batallando en ataque y tomando rebotes ofensivos y luego la aparición de Juan Siboldi con cuatro triples pusieron a Central Entrerriano arriba en el tanteador.

Después, dos triples seguidos de Ruiz García pareció que le daban la ventaja al local, pero nuevamente el elenco Rojinegro del sur entrerriano sacó la cara para llevarse una victoria muy festejada, la primera en condición de visitante.