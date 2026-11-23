En La Plata, Gimnasia-Newell’s le darán continuidad de los octavos de final del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s de Rosario se enfrentan este lunes, desde las 17, por los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El Lobo quiere continuar con su buen momento futbolístico, aunque la Lepra no es un rival fácil.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra, clasificado a la Copa Sudamericana 2027, cerró la fase regular con un triunfazo en El Bosque, por 2-1 contra Belgrano, y se acomodó en el tercer lugar de la Zona B con 31 puntos.

Registró nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. La última vez que no logró sumar fue el 22 de agosto, cuando cayó contra Gimnasia de Mendoza por 3-2, de local.

A su vez, los de Frank Kudelka hace tres fechas que no ganan y quieren volver a hacerlo en La Plata. Clasificaron sextos en su grupo, con 23 unidades, por delante de Independiente y el Lobo mendocino, con un registro de cinco partidos ganados, ocho igualados y tres en los que cayeron.

Un 2-2 frente a Instituto, en Córdoba, fue el resultado del encuentro previo al inicio de los mata-mata.

FORMACIONES

GIMNASIA

Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres, Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

NEWELL’S

Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar o Lucas Gómez, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Sebastián Habib. Cancha: Gimnasia La Plata. Hora: (17 TNT Sports).