El Lobo se impuso 4 a 2 este lunes en un partido que necesitó de tiempo extra.

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó este lunes por 4 a 2 a Newell’s Old Boys de Rosario, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto platense se medirá en la próxima instancia con el ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia.

El Lobo abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Luego de un centro desde la derecha que Lucas Janson bajó de taco, Ignacio Fernández apareció de frente al arco y definió con el pie abierto para el 1-0, tras una gran acción de contraataque.

En el complemento llegó la reacción rosarina. A través del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal por una infracción de Harlen Castillo sobre Santiago Solari. Walter Mazzantti se encargó de la ejecución y estableció el 1-1.

Gimnasia volvió a ponerse en ventaja a los 27 minutos, cuando Ignacio Miramón desbordó por la derecha, ingresó al área y sacó un potente remate. Sin embargo, Newell’s consiguió otra vez la igualdad desde los doce pasos, nuevamente por intermedio de Mazzantti, luego de una falta de Germán Conti sobre Solari.

El 2-2 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y el partido se definió en el alargue. Allí, Newell’s sufrió la expulsión de Jerónimo Russo y, tras un tiro libre de Fernández, Franco Escobar desvió la pelota hacia su propio arco para el 3-2. Más tarde, Martín Ortega también vio la segunda amarilla y dejó a la Lepra con nueve jugadores.

En el segundo tiempo extra, Matías Melluso aprovechó los espacios en defensa y selló el 4-2 definitivo para Gimnasia, que ahora espera por su rival: Boca Juniors o Independiente Rivadavia de Mendoza.