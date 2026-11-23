El natatorio semiolímpico del Atlético Echagüe Club será escenario, el viernes 4 y sábado 5 de diciembre, de un acontecimiento destacado para la natación de Paraná y la región. Con la presencia del excampeón mundial y cuádruple atleta olímpico José Meolans, la institución desarrollará un fin de semana que combinará capacitación deportiva, prevención en salud y competencia, con la participación de más de 200 nadadores y delegaciones de Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y la Región Centro.

La visita de Meolans tendrá como actividad central una clínica técnica y demostrativa que se realizará el sábado, de 10 a 12, en las instalaciones del club. Durante la jornada, el referente de la natación argentina trabajará sobre aspectos específicos de la velocidad, como la reacción y el empuje en las partidas, la eficiencia en los virajes subacuáticos y los ajustes biomecánicos del estilo crol. La actividad será una oportunidad de formación para nadadores y entrenadores, y podrá ser seguida por el público desde las gradas exteriores.

En tanto, el viernes 4 tendrá lugar la presentación oficial y conferencia de prensa con José Meolans, a partir de las 20, con recepción de autoridades e invitados desde las 19.30.

El sábado por la tarde continuará la actividad con la sexta fecha y jornada de coronación de la Copa Challenger “Alfredo Félix Bourdillón”. Desde las 17, los clubes participantes buscarán definir las posiciones finales del ranking anual, en una temporada que tendrá su cierre a las 20 con la ceremonia de premiación y el tradicional tercer tiempo de camaradería.

Una de las novedades de esta edición será la realización de la primera Speediest Race, una competencia especial de velocidad pura que reunirá a los seis nadadores más rápidos de la temporada en los 50 metros libres. La prueba promete uno de los momentos destacados de la jornada, en una disciplina que tiene un significado especial por haber consagrado a José Meolans campeón mundial.

El evento fue declarado de Interés Deportivo para la provincia de Entre Ríos y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes provincial, el acompañamiento del EMPATUR y la participación del Instituto de Ciencias del Deporte.

De esta manera, el Atlético Echagüe Club se prepara para recibir un fin de semana que reunirá a destacados protagonistas de la natación y pondrá en valor el crecimiento de la actividad deportiva en Paraná y la región.

Fuente: NG DIgital