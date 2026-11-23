Tras la derrota en el clásico con Liverpool, el entrerriano Lisandro Martínez recibió una nueva crítica por su rendimiento en el Manchester United. En esta ocasión, el exarquero Peter Schmeichel disparó contra el gualeyo luego del 0-4 que marcó el debut de Mauricio Pochettino como DT de los Diablos Rojos.

Schmeichel señaló que Martínez “pudo haber hecho algo más” para evitar algunos de los tantos en la goleada de este domingo por la Premier League en el estadio de Anfield. El resultado dejó al United anteúltimo en la tabla de posiciones con ocho puntos y apenas un triunfo en 11 fechas, ubicándose en zona de descenso.

“Me cansé de hablar de él” comenzó el danés, que cuestionó la naturalidad del campeón del mundo en Qatar 2022 para criticar a los directivos del club y a sus propios compañeros, pero opinó que para ser tan crítico debería “rendir mejor” que como lo viene haciendo.

Quien fue campeón de una Champions League y cinco ligas con los Red Devils, en plena etapa del entrenador Sir Alex Ferguson, puso al defensor sobre la lupa en los cuatro goles recibidos por el United y argumentó que “pudo haber hecho algo más para, al menos, dificultar a los rivales”.

El defensor quedó principalmente marcado por la jugada del tercer gol adversario, en la que salió lejos para intentar robarle la pelota al extremo Bradley Barcola, que lo superó en velocidad sin inmutarse: el argentino simplemente lo vio pasar, sin intentar forcejear ni detenerlo con falta táctica, y permitió que el francés asista a Rio Ngumoha, da cuenta NA.

En un inicio de temporada complejo, en lo individual y lo grupal, el argentino acumula 12 partidos, ingresando desde el banco en 3 de ellos, y atacó a la dirigencia por la forma de gestionar el mercado de pases el mes pasado, lo que le ganó las reprimendas masivas de distintos exjugadores destacados del club, como Rio Ferdinand, Jamie Carragher y Wayne Rooney, además de Schmeichel.