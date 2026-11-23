Tomás de Rocamora festejó en Córdoba frente a Instituto y retomó la senda triunfa en la LFB.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay venció por 63 a 61 a Instituto de Córdoba, de visitante, por la octava fecha de la Liga Femenina de Básquet. Tras igualar en 59 tantos por bando durante el tiempo regular, la visita se quedó con el triunfo en el suplementario.

El partido en “La Docta”

El comienzo fue favorable para Tomás de Rocamora, que encontró efectividad y sacó diferencias con un parcial de 17-6, liderado por Paula Santini. En el segundo cuarto, las dirigidas por Rubén Jaime reaccionaron, encontraron respuestas desde el banco con Patricia Sosa y Chiara De Virgilio y lograron igualar el marcador en 24 antes del descanso.

El complemento mantuvo la paridad y ninguno de los dos equipos pudo sacar ventajas definitivas. Con el encuentro igualado en 59, el partido se definió en tiempo suplementario. Allí, Instituto no logró cerrar el juego y terminó cayendo por la mínima, pese a tener en las manos de De Virgilio la última oportunidad para empatar o quedarse con la victoria.

Paula Santini fue la jugadora destacada del encuentro con 35 de valoración, producto de 22 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.