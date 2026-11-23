Instituto derrotó a Huracán y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura de la LPF.

Instituto derrotó a Huracán por 2 a 1, en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el local se impuso con tantos de Alex Luna y Facundo Suárez, en el primer minuto del primer tiempo y a los 20 del mismo, mientras que Jordy Caicedo descontó en 20 del complemento.

El triunfo clasificó a la Gloria a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá como local ante River, con fecha y hora a confirmar.

El partido en el Kempes

Instituto se puso en ventaja cuando algunos hinchas aún no habían logrado ubicarse en el estadio Mario Alberto Kempes, al darse el gol antes del primer minuto de juego. Una pelota larga desde la defensa fue prolongada de cabeza por Facundo Suárez y, ante la indecisión de César Ibáñez, Luna pudo llevarse la pelota y definir el mano a mano al gol.

El propio Ibáñez desaprovechó una oportunidad para redimirse a los 13 minutos, con una volea luego de un cambio de frente que se fue por encima del travesaño.

Jeremías Lázaro comenzó a hacer un surco por la banda derecha, antes de irse lesionado, y lo demostró en dos jugadas consecutivas, a los 19 y 20 minutos del primer tiempo: en la primera avanzó y sacó un derechazo cruzado, que se fue ancho. En la segunda eludió a un rival en velocidad y decidió meter la pelota al área, para que Suárez defina al segundo palo y marque el 2-0.

Ya en el segundo minuto de descuento, Lucas Blondel protagonizó la jugada de mayor peligro del Globo en el primer tiempo, con un buen derechazo cruzado que tenía dirección pero le faltó potencia, y quedó en los guantes de Marcos Ledesma.

En la segunda parte, en el tercer minuto, Instituto repitió la fórmula del segundo gol, con una pelota larga a la espalda defensiva en la que Ibáñez volvió a dudar, pero el tiro de Jhon Córdoba fue despejado por la destacada reacción de Hernán Galíndez.

Tras algunas jugadas de menor riesgo protagonizadas por Caicedo y Bisanz, el propio atacante ecuatoriano pudo descontar de cabeza, a los 20 minutos, aunque el nerviosismo y la ansiedad se apoderó de los jugadores del Globo, que apenas pudieron generar peligro, a pesar de la superioridad numérica sobre los últimos minutos.