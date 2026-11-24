Estudiantes le ganó otra vez a Quique Club y ,se convirtió en el primer semifinalista del Clausura.

Los cuartos de final del Torneo Clausura “Orlando Chungo Butta”, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB), tuvieron continuidad en la noche de este lunes. En este marco, Estudiantes se convirtió en el primer semifinalista, mientras que Recreativo y Sionista ganaron sus primeros partidos. Este martes, desde las 21.30, jugarán Olimpia y Ciclista.

En la noche de este lunes, Estudiantes se convirtió en el primer clasificado a semifinales tras superar como local a Quique por 66-61 y cerrar la serie por 2-0. El equipo dirigido por Pablo Jaworski, que había ganado el primer encuentro por 94-90 como visitante, volvió a imponerse y aseguró su continuidad en el certamen.

Facundo Schunk fue el máximo anotador del Albinegro con 17 puntos, mientras que Ramiro Méndez Álvarez convirtió 18 para Quique Club, da cuenta Paraná Deportes.

Por su parte, Recreativo venció a Paracao por 87-52 y se adelantó 1-0 en su serie. Santiago Pérez fue el goleador del conjunto dirigido por Oscar Heis con 18 unidades, acompañado por Facundo Buffa y Lucio Frávega, quienes aportaron 13 puntos cada uno.

En el otro encuentro de la jornada, Sionista derrotó a Talleres por 72-53 y también tomó ventaja de 1-0. Caetano Pajares lideró la ofensiva del equipo conducido por Daniel Hure con 13 puntos, mientras que Pablo Bandeo fue el máximo anotador del partido con 20 unidades para Talleres.

La actividad de los cuartos de final continuará este martes, desde las 21.30, cuando Olimpia reciba a Ciclista en el estadio Humberto Pietranera, en el primer encuentro de la serie entre el cuarto y el quinto clasificado de la fase regular.

Es de recordar que los cuartos de final se disputan al mejor de tres partidos, por lo que cada equipo necesita conseguir dos victorias para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura.