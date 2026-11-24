Con la presencia del paranaense Martiniano Dato, el seleccionado argentino masculino de básquetbol dio inicio a sus entrenamientos en el Espacio DAM de Zárate, de cara a la Quinta Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

El primero de los compromisos será el jueves 26 desde las 21.40 ante Bahamas. Mientras que el domingo 29, desde las 18.10, Argentina cerrará la ventana ante Canadá.

Se trata de una experiencia especial para Dato, ya que transita su primera convocatoria a la preselección argentina. El alero de Gimnasia de Comodoro Rivadavia transita un gran año, luego de haber sido campeón de la Liga Nacional y convertirse en el capitán del equipo sureño.

El seleccionado nacional llega a estos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el Grupo F. Los tres mejor ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 25 de febrero frente a Puerto Rico y el 28 de febrero ante Bahamas.

Dos bajas sensibles:

Para estos partidos, el DT Pablo Prigioni no podrá contar con dos jugadores indispensables: Facundo Campazzo y Gabriel Deck. El base titular sufrió una contractura en el bíceps femoral izquierdo durante un encuentro entre Real Madrid ante San Pablo Burgos por la liga española, que lo obligó a salir en el tercer cuarto, y no juega desde entonces. Su ausencia se suma a la de otro líder de la generación, el alero Gabriel Tortu Deck, quien tuvo que ser operado del hombro izquierdo en octubre y no retornaría a la práctica deportiva hasta 2027.

La lista de convocados:

Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)

Barreiro, Agustín - Boca Juniors (Argentina)

Bocca, Juan - Racing de Chivilcoy (Argentina)

Bolmaro, Leandro - Pallacanestro Olimpia Milano (Italia)

Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)

Brussino, Nicolás - Casademont Zaragoza (España)

Caffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)

Caffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)

Corbalán, Gonzalo - Valencia Basket (España)

Dato, Martiniano - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Fernández, Juan - University of South Carolina (Estados Unidos)

Gallizzi, Tayavek - Quimsa (Argentina)

Giovannetti, Lucas - Movistar Estudiantes (España)

Laprovittola, Nicolás - Joventut Badalona (España)

Lema, Leonardo - Boca Juniors (Argentina)

Marcos, Juan Ignacio - UCAM Murcia (España)

Monacchi, Tomás - Boca Juniors (Argentina)

Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)

Rivero, Carlos - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina)

Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)

Vildoza, José - Boca Juniors (Argentina)

Vildoza, Luca - KK Partizan (Serbia)

Zezular, Federico - Ferro Carril Oeste (Argentina)