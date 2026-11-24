Los deportistas del AEC tendrán su reconocimiento el próximo 6 de diciembre desde las 20.

El Atlético Echagüe Club llevará adelante una nueva edición de la Fiesta del Deporte, un evento que año tras año convoca a familias, deportistas, dirigentes y simpatizantes para reconocer el trabajo realizado a lo largo de toda la temporada.

La celebración se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre, a partir de las 20, y tendrá lugar en el estadio Luis Butta, que una vez más se transformará en el escenario ideal para generar un espacio de encuentro, alegría y sentido de pertenencia para toda la comunidad del AEC.





La jornada contará con el tradicional desfile de todas las disciplinas y la entrega de distinciones a los deportistas destacados, reconociendo logros individuales, actuaciones sobresalientes y metas colectivas alcanzadas a lo largo del año. También habrá menciones especiales para integrantes de las diferentes áreas deportivas.

La Fiesta del Deporte, a cargo del Departamento Deportivo de la institución, concluirá con una cena de camaradería para reunir a todas las disciplinas en el salón Affinis de la institución.

Fuente: NG Digital