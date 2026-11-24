La revista deportiva France Football difundió el listado completo de los jugadores elegidos por el rosarino Lionel Messi, máximo ganador histórico del premio con ocho conquistas, y reveló que el argentino votó a cuatro compatriotas.

En el desglose general destacan las presencias de Sergio Agüero (votado en dos ediciones), Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho, actual delantero de Aston Villa.

Sus participaciones como jurado se dividen en dos etapas: entre 2011 y 2015 votó en la categoría principal como capitán de la Selección argentina, y desde 2021 interviene en la elección del Trofeo Kopa al Mejor Talento Joven, un derecho reservado exclusivamente para los ganadores del Balón de Oro.

Durante sus cinco votaciones para el Balón de Oro, Messi eligió únicamente a compañeros del Barcelona o de la selección argentina, bajo un sistema que asignaba cinco puntos al primer puesto, tres al segundo y uno al tercero.

Andrés Iniesta fue el futbolista más elegido: integró los cinco podios y lideró dos de ellos (2012 y 2013). Le siguió Xavi Hernández, con tres apariciones. En 2014, tras disputar la final del Mundial de Brasil, el capitán ubicó a Di María en el primer lugar y a Mascherano en el tercero.

Para el Trofeo Kopa, Messi participó en seis ediciones y en cinco de ellas su primer candidato resultó ganador. En la última votación (2026), su elección fue determinante para que Lamine Yamal derrotara a Pau Cubarsí por un margen de dos puntos (96 votos contra 94).

Votos en el Balón de Oro (2011–2015)

2011: Xavi Hernández (1°), Andrés Iniesta (2°) y Sergio Agüero (3°).

2012: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Sergio Agüero (3°).

2013: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Neymar (3°).

2014: Ángel Di María (1°), Andrés Iniesta (2°) y Javier Mascherano (3°).

2015: Luis Suárez (1°), Neymar (2°) y Andrés Iniesta (3°).

Votos en el Trofeo Kopa (2021–2026)

2021: Pedri (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2022: Gavi (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2023: Jamal Musiala (1°), Pedri (2°) y Jude Bellingham (3°).

2024: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) y Alejandro Garnacho (3°).

2025: Lamine Yamal (1°), Désiré Doué (2°) y Pau Cubarsí (3°).

2026: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) e Ibrahim Maza (3°).