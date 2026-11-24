Facundo Ardusso contó en una entrevista que su deseo es continuar en el TC 2027 con el equipo del Gurí Martínez.

El piloto Facundo Ardusso ya proyecta la temporada 2027 del Turismo Carretera y tiene todo encaminado para continuar dentro del Gurí Martínez Competición. Si bien todavía resta la charla formal para terminar de sellar el acuerdo, el piloto de Las Parejas apuesta a sostener la base del proyecto con el que cierra este año: el mismo Ford Mustang, la ingeniería de Brian Kissling y la motorización de Ariel Martínez.

“Todavía no nos sentamos a hablar, pero la idea es continuar con el Gurí Martínez. Estoy conforme con lo que venimos haciendo”, le dijo Ardusso a SoloTC.

El oriundo de Las Parejas llegará al Gran Premio Coronación, que se disputará en La Plata el 5 y 6 de diciembre, ubicado en el 29° puesto del campeonato general. Más allá de lo que refleja la tabla tras un año atravesado por varios cambios, la evolución de las últimas carreras lo dejó conforme para encarar el próximo torneo desde el inicio con una estructura consolidada.

El salto de calidad con Kissling

El presente del Flaco es el resultado de la profunda reestructuración que afrontó la escudería dirigida por Omar Gurí Martínez en la segunda mitad del 2026. Después de arrancar el certamen atendiendo cuatro autos —con los que cosechó cinco podios en las primeras cinco fechas—, el taller que funciona en Paraná sufrió las partidas de Nicolás Moscardini (pasó al SAP Team con un Dodge Challenger) y de Mauricio Lambiris, quien se mudó a la Scudería JT tras el inicio de la Copa de Oro en San Luis.

La desvinculación del piloto uruguayo derivó además en la salida de los ingenieros Federico Raffo, Gabriel Mazzei y Horacio Aguerre, quien era el ingeniero de pista de Ardusso.

Frente a ese escenario, el equipo redujo su plantel a dos unidades —la del santafesino y la de su compañero Augusto Carinelli— y convocó a Brian Kissling para comandar el área técnica. El reencuentro entre Ardusso y Kissling, quienes ya habían trabajado juntos en el TC 2000 y en el LRD Performance, dio resultados rápidos.

“Desde que se incorporó Brian me siento más a gusto, estoy más cómodo con el manejo del auto y eso nos ha dado resultado. Hoy en día estamos en el lote de los 10 mejores, con lo difícil que es en el TC. Obviamente nos falta seguir mejorando. Que seamos menos autos también aumenta la calidad. Así que eso es positivo para un piloto. No siento que tenga la prioridad sobre Carinelli”, aseguró el santafesino.

Semanas atrás, el propio piloto ya había remarcado el valor de contar con una atención más focalizada sobre su auto tras la reducción del plantel. No obstante, dejó en claro que el trabajo en el taller entrerriano se reparte en igualdad de condiciones junto a Carinelli, quien compite en el equipo desde febrero de 2025.