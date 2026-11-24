Con la firma del convenio, se puso en marcha un ambicioso proyecto deportivo de la UEHP.

La provincia de Entre Ríos cedió en comodato un predio de 4000 metros cuadrados ubicados en el Campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) para la construcción de un complejo deportivo por parte de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP).

La rúbrica estuvo encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi; y el presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (Uehp), Hernán San Martín.

Se trata de un convenio de comodato por 25 años, mediante el cual la institución deportiva tendrá a su cargo el financiamiento y la administración de la obra. De esta manera, se busca ampliar los espacios destinados a la actividad deportiva y fortalecer la comunidad universitaria. El gobierno provincial también forma parte del acuerdo, en su carácter de adquirente del predio donde actualmente funciona el campus de la Uader.

El proyecto contempla la construcción de un gimnasio cerrado, un playón deportivo, sanitarios, espacios de alojamiento y equipamiento técnico específico.

Presentación del proyectoLa Uader y la Uehp realizaron una presentación formal del proyecto en el marco de un encuentro nacional de clubes. Equipos de niños y adolescentes que practican hockey sobre patines participaron de la Jornada Interclubes, desarrollada el último sábado en el Club Neuquén de Paraná.

De la instancia participaron deportistas, entrenadores y familiares de los clubes Neuquén, Rowing, Echagüe, Recreativo y Talleres, de Paraná; Leones, Sarmiento y Unión, de Crespo; y Atlético Oro Verde. También estuvieron presentes delegaciones de otras provincias, como el Club Hispano, de San Juan, y el Club Ciudad de Buenos Aires.

Durante el acto, el rector de Uader, Luciano Filipuzzi, hizo entrega a las autoridades de la institución deportiva del decreto firmado por el gobernador que formaliza el comodato; además, rubricó junto al presidente de la institución, Hernán San Martín, un acta compromiso de trabajo conjunto para el despliegue del proyecto en marcha.

"Nos parece formidable acompañar al deporte", dijo Filipuzzi, ante los jugadores de categoría Escuelita, Mini, Juvenil y Cadete presentes en el club Neuquen. "Es una alegría pensar toda esta alegría, estos colores, estos gurises disfrutando el campus. Vamos a trabajar, juntos, para que sea realidad lo más rápido posible", expresó.

Plazos y gestión conjunta

La vigencia del acuerdo es de 25 años consecutivos a partir de la aprobación por el Consejo Superior de la Uader, con opción a prórroga por un período equivalente. La Uehp dispondrá de un plazo máximo de 24 meses para el inicio de las obras y asumirá los costos de construcción, mantenimiento, seguros y coberturas de responsabilidad civil. En tanto, finalizado el contrato, todas las mejoras quedarán incorporadas al patrimonio del inmueble.

Por su parte, la Uader se encargará del mantenimiento adyacente y de la provisión de servicios básicos como agua y luz.

Para coordinar las actividades de manera integral, se crea una Comisión Administradora conjunta que redactará el reglamento interno de uso del espacio. Si bien la Uehp tendrá prioridad para sus competencias oficiales de hockey sobre patines, la obra estará adaptada para la práctica de vóley, patín artístico, newcom y handball, entre otras disciplinas, destinando franjas horarias exclusivas para los estudiantes universitarios.