En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza 94.7, Rubén Flotta analizó el presente futbolístico de Boca Juniors tras la consagración en Barranquilla y subrayó la jerarquía exhibida por el conjunto argentino frente a un rival complejo como el dirigido por Eduardo Domínguez.

“Los equipos de Domínguez son serios, compactos, duros. Este fue tremendo. Pero también hay que reconocer el nivel que tuvo Boca, muy alto de juego y lo superó ampliamente desde el primer minuto”, señaló en el inicio de su análisis.

Con conocimiento de causa por su paso por el fútbol colombiano, el Bicho hizo hincapié en la exigencia física del encuentro: “En una ciudad donde el clima es pesadísimo, Barranquilla, con 34 o 35 grados de calor y un 80% de humedad, no es fácil mantener el ritmo que tuvo Boca durante el partido. Uno que vivió allá tanto tiempo conoce esa situación”.

En cuanto al desarrollo del juego y las individualidades, Flotta destacó el equilibrio de todas las líneas para sostener la intensidad. “Fue un rendimiento colectivo e individual impresionante. Creo que le ponían a quien le ponían y estaba para ganarlo. Jugó con el corazón y el carácter que identifica a los campeones, movió la pelota con criterio y estuvo en todos lados”, afirmó.

En otro tramo, el columnista vinculó la obtención del título internacional con el clima institucional del club de La Ribera y dejó una reflexión sobre los cuestionamientos que recibió la gestión de Juan Román Riquelme antes de cortar la sequía.

“Te sacaste la mochila de 18 años sin ganar una copa internacional y todo cambia. Tanto criticaron a Riquelme... A todo hay que darle siempre un margen de espera. Cuando se merecen las críticas, están bien, pero muchas veces detrás de las críticas hay cuestiones políticas, que son la realidad”, concluyó.

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