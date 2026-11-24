Luego de tres temporadas al frente del plantel superior y seis años de trabajo en el rugby del club Estudiantes, Pedro Fontanetto anunció su salida como head coach del Plantel Superior.

El entrenador confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde destacó los logros deportivos y las experiencias personales que marcaron su ciclo.

El comunicado de Fontanetto

“Después de aquella final, todavía con el dolor de no haber conseguido lo que queríamos, siento la necesidad de cerrar esta etapa y agradecer. Fueron seis años de alegrías, angustias, desafíos y personas que dejaron huella. Una pandemia, un casamiento y el nacimiento de mi hijo. En lo deportivo: cuatro semifinales del TRL, tres finales y un campeonato inolvidable; dos semifinales del TDI A y una final del TDI B. Pero los números nunca cuentan toda la historia”, expresó en el comienzo.

Y siguió: “Nunca imaginé que, a mis 35 años, sería Head Coach del Plantel Superior de mi club. Hubo miedos e inseguridades, pero intenté estar a la altura, preparándome y dando todo. Aunque fue una actividad amateur y sin remuneración, la viví con el compromiso de un trabajo”.

Enseguida dedicó palabras a los protagonistas: “A los jugadores, gracias por confiar, entregarse, escuchar, discutir y dejarlo todo. Espero haberlos acompañado y aportado herramientas para crecer como jugadores y como equipo. Me llevo muchísimo de cada uno. A Carlitos (Cubasso) y a toda la subcomisión, gracias por la confianza y el respaldo. A mis compañeros de staff, managers y colaboradores, gracias por tantas horas, trabajo y momentos compartidos. Nada se construye solo”.

A lo que anexó: “A mi familia, gracias por estar siempre. A mis viejos y a mi hermano, por acompañarme. Y a vos, Gordi, gracias por bancarme, por entender tantas ausencias y compartir esta locura, incluso durante momentos únicos como el nacimiento de nuestro hijo. Sé que no siempre fue fácil. Nunca voy a dejar de agradecértelo”.

Para el final, Fontanetto escribió: “Hoy doy un paso al costado para que otros continúen el camino. Creo en los recambios y en dar lugar a nuevas etapas. Me voy con orgullo, alegría, tristeza y melancolía; pero, sobre todo, con la tranquilidad de haberlo dado todo y el privilegio de vivir esta experiencia en el club de mis amores”.

Y cerró: “Los cargos pasan; la pertenencia queda. Seguiré cerca y a disposición, porque lo importante siempre será el club. Gracias a todos por hacer que estos seis años hayan valido tanto la pena. Mañana y siempre, será todo el Barrio”.