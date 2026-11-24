Siguiendo los pasos de su padre, Salvador Werner se consagró campeón de la categoría Escuela del Karting Zonal de Asfalto este fin de semana. Tras su conquista, el hijo del tres veces campeón del TC, Mariano Werner, no ocultó su felicidad tras quedarse con el título.

“Logramos el título que siempre queríamos, desde el año pasado que arrancamos. Este año estuvo muy peleado con el Manu todas las carreras. Hubo muchos sobrepasos, roces, chapa”, contó sobre Manuel Riboldi, quien llegaba líder a la última fecha.

La definición tuvo todos los condimentos. Salvador llegó a la última fecha como escolta en el campeonato, pero respondió con una actuación impecable: consiguió la pole position, ganó su serie y se impuso en la final para dar vuelta las posiciones y quedarse con el primer puesto del certamen.

La emoción también apareció en el momento de conocer el resultado definitivo. “Me dijeron que soy campeón y que disfrute el campeonato”, relató sobre las palabras que recibió después de conseguir el objetivo.

Por último, Werner destacó a las personas que lo acompañaron durante su camino hacia la consagración y compartió el mérito del título con su entorno: “Con mi familia, con mis amigos, mi motorista y mis mecánicos”.

De esta manera, Salvador Werner cerró una temporada inolvidable con su primera corona y comenzó a escribir su propia historia en el automovilismo argentino, siguiendo los pasos de una familia estrechamente ligada al deporte motor, consigna Carburando.