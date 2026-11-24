La base del Rojo encabezó el ranking de las jugadas de la séptima semana de la LFB.

La base de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Antonella González, anotó un doble agónico para vencer a Instituto de Córdoba como visitante en tiempo suplementario y mantener la punta de la Conferencia Norte. Esa jugada fue elegida como la mejor de la séptima semana de la Liga Femenina de Básquetbol (LFB).

González no fue la única jugadora del Rojo que integra el ranking que reúne las mejores acciones de los últimos partidos de la competencia. También figura su compañera y sobrina, Florencia Losada, gracias a un doble de notable factura que permitió ir al tiempo extra ante La Gloria.

La otra integrante del podio es la española Kendall Martín con un costa a costa determinante para la victoria de El Talar ante Deportivo Berazategui. Las demás protagonistas del ranking son María Carolina Ferreira, Olivia Griffa, Regina Carosio, Sofía Acevedo, Giuliana Baccarelli, Juana Barrionuevo y Dalma Piri.