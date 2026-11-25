El Centro Juventud Sionista recibirá a Sportivo Peñarol de Rosario del Tala en el estadio “Moisés Flesler”, desde las 21.30, en una de las semifinales de la Liga Provincial. Las llaves en esta instancia se disputarán al mejor de cinco encuentros bajo el formato 2-2-1.

Es de recordar que a la la otra semifinal la disputarán Urquiza de Santa Elena y Ferro de San Salvador, choque que también comenzará en la noche de este miércoles.

Sionista fue el primer equipo en asegurar su boleto entre los cuatro mejores del certamen provincial. El equipo dirigido por Santiago Vesco barrió su serie de cuartos de final por 2-0 ante Luis Luciano de Urdinarrain: primero se impuso con contundencia en Paraná por 82 a 54 y luego sentenció la historia como visitante tras ganar 86 a 72 (con Nicolás Guaita como goleador con 20 puntos).

Gracias a su mejor ubicación en la tabla general, el conjunto paranaense cuenta con ventaja de deportiva en esta instancia, consigna Paraná Deportes.

Por su parte, Peñarol de Rosario del Tala llega a este choque con el envión anímico de haber dado el golpe en una exigente llave frente a Regatas Uruguay.

Tras caer en el primer punto en Concepción del Uruguay (71-51), Peñarol se hizo fuerte en su casa para igualar la serie (69-53) y este último domingo volvió a viajar al estadio “Juan José Garro” para quedarse con el tercer y decisivo juego por 61 a 52 (con 20 puntos de Tomás Ludueña y 17 de Francisco Michelli), sellando la clasificación por 2-1.

Es de recordar que la semifinal está pactada al mejor de cinco partidos, por lo que los dos primeros puntos se jugarán en Paraná y luego la acción se trasladará a Rosario del Tala.