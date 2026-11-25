El Xeneize y el Calamar se medirán el 2 de diciembre en la definición de la 14ta edición.

Boca Juniors y Platense disputarán la final de la decimocuarta edición de la Copa Argentina el próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Así lo confirmó la organización de la competencia que reúne a las categorías superiores del fútbol argentino.

El Xeneize irá en busca de su cuarta consagración en la era moderna del torneo, luego de los títulos obtenidos en las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2020. Además, ya había ganado la competencia en 1969, durante su antiguo formato. Con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, intentará sumar un nuevo trofeo a un semestre en el que también consiguió la Liga Profesional y el último sábado la Copa Sudamericana.

Del otro lado estará Platense, que disputará su primera final de Copa Argentina y buscará incorporarse a la lista de campeones. El Calamar atraviesa el período más fructífero de sus 121 años de historia y jugará su cuarta final desde 2023. En Santiago del Estero guarda un recuerdo especial: en junio de 2025 venció a Huracán con un gol de volea de Guido Mainero y conquistó el Torneo Apertura, el primer título oficial de su historia.

El estadio Único Madre de Ciudades será sede de la definición por segunda vez. El antecedente corresponde a la novena edición, cuando Boca igualó 0-0 con Talleres de Córdoba y se impuso en la tanda de penales para alcanzar su tercera consagración en la competencia.