El exboxeador profesional villaguayense Juan José Noguera recibió el alta médica y podrá continuar su recuperación en su domicilio, ubicado en la Ciudad de Encuentros. Noguerita, como es conocido en el ambiente pugilístico, superó un complicado cuadro de salud por el cual tuvo que ser intervenido quirúgicamente.

Quien también fuera árbitro y entrenador de la Escuela de Boxeo Municipal fue operado el 15 de noviembre último, una intervención que demandó más de tres horas por su complejidad. Tras ello desde su entorno solicitaron una cadena de oración.

Finalmente, la recuperación le demandó varios días en terapia intensiva, con asistencia de oxígeno y se complicó en algún momento por un cuadro de neumonía que los médicos supieron controlar a tiempo. Tras su paso a sala común, este miércoles recibió el alta.

José Noguera construyó una destacada trayectoria arriba del ring durante las décadas de 1970 y 1980. Con 87 peleas como amateur y 45 como profesional, llegó a combatir en dos oportunidades como fondista en el Luna Park, uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo argentino.

A los 28 años, en 1979, decidió retirarse de la actividad profesional. Sin embargo, su vínculo con el deporte continuó desde la formación de nuevos boxeadores e incluso supo arbitrar varias contiendas. A lo largo de los años trabajó en distintas instituciones de Villaguay y otras localidades, como el Club Deportivo Villaguay, Barrio Sud y la Escuela Municipal de Boxeo.