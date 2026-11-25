El entrerriano Juan Ignacio Ehhiorst se consagró campeón nacional el pasado viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El oriundo de Villa San Marcial, que entrena semanalmente en Villaguay, conquistó el título en lanzamiento de bala.

La competencia bajo la denominación Tri21 forma parte de las distintas instancias nacionales del deporte adaptado donde cada atleta va forjando su progreso deportivo para seguir luego en competencias de índole internacional, de las cuales Ehhiorst ya ha sido parte tanto en Turquía como en Bulgaria.

A continuación disputará en las especialidades de disco y triathlon donde aspira a seguir progresando respecto de sus marcas para lograr la mejor forma en vistas a las futuras competencias a nivel mundial.

Cabe aclarar que Nacho realiza rutina de entrenamiento intensivo tres días semanales como atleta de la Escuela de Atletismo de Villaguay bajo la dirección técnica del Profesor de Educación Física, Alan Espinosa, señala AP.