Se fue Aníbal Carrasco, otra de las glorias de nuestro básquetbol de principios de los '80. Era “el otro Aníbal” de la selección entrerriana, en la que también estaban Aníbal Sánchez, Jammy Moro, Sergio Padula, aquellas otras figuras que partieron antes y que seguramente habrán recibido al legendario goleador Carrasco, ese tirador exquisito e incansable.

Aníbal tenía varias virtudes, dentro y fuera de la cancha. Era hábil, inteligente, movedizo, muy difícil de marcar en el rectángulo. Era alguien muy querido por sus compañeros y daba gusto sentarse a hablar con él, escuchar sus historias y sentir ese amor por el baloncesto que siempre lo caracterizó.

Aníbal había cumplido 69 años a principios de este mes y soñaba con celebrar los 70, seguramente con todos sus viejos amigos. No lo hará en este plano, pero seguramente festejará con todos aquellos que lo estuvieron esperando este martes, porque precisaban un goleador nato, para el partido que venía.

El básquetbol está de luto; sus viejos clubes -en especial Ciclista y luego también Quique Club y la selección entrerriana en varias instancias- seguramente harán un minuto de silencio por la partida del goleador. El que dejó esa pasión y humildad, dentro y fuera de la cancha. El que todos recordaremos. El otro gran Aníbal.