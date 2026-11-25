Las dirigidas por Fernanda Joannás competirán este fin de semana en San Francisco.

La selección entrerriana femenina U15 de básquetbol concentrará desde este jueves en Paraná y luego partirá a San Francisco, Córdoba, para participar este fin de semana de una nueva edición de la Copa Región Centro.

Las jugadoras convocadas deberán presentarse en el Albergue Deportivo del Atlético Echagüe Club de la ciudad de Paraná. El primer entrenamiento está programado para este 26 de noviembre a las 16.

La concentración del equipo que estará bajo la conducción técnica de Fernanda Joannás se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre, jornadas en las que el plantel realizará los entrenamientos preparatorios para afrontar el certamen. Posteriormente, la delegación viajará a San Francisco para disputar el certamen durante el sábado 28 y domingo 29.

De esta manera, Entre Ríos volverá a tener representación en una competencia regional de selecciones, apostando al crecimiento deportivo de sus jóvenes talentos y al fortalecimiento del básquet femenino provincial.

La lista de convocadas:

Evangelina Álvarez (Estudiantes-APBF)

Emilia Bitar (Estudiantes-APBF)

Emilia Luciano (Estudiantes-APBF)

Emilia Serfaty (Estudiantes-APBF)

Antonella Gómez (SyD Federación-ABC)

Julieta Brega (SyD Federación-ABC)

Pilar Álvarez (Regatas Uruguay-ARBPR)

Violeta Díaz Rivero (Regatas Uruguay-ARBPR)

Victoria Cangiani (Regatas Uruguay-ARBPR)

Iara Maidana (Regatas Uruguay-ARBPR)

Lourdes Demarlenge (Regatas Uruguay-ARBPR)

Martina Farías (Urquiza-ABSE)