Con cuatro puntos en el Grupo C, los juveniles argentinos se instalaron en 16avos de final.

Con un empate 3 a 3, la selección argentina sub 17 de fútbol se clasificó a los 16avos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. Los dirigidos por Diego Placente igualaron 3 a 3 con su par de Dinamarca y avanzaron entre los mejores terceros.

Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz marcaron para el elenco Albiceleste, que consiguió el tercer puesto del Grupo C, por lo que se metió casi milagrosamente en la siguiente instancia.

El equipo comandado técnicamente por Diego Placente cayó por 2 a 0 en el debut ante Australia, le ganó a Mozambique por 2 a 1 e igualó por 3 a 3 ante los daneses en la fase de grupos del Mundial disputado en Qatar.

Durante la primera etapa, Argentina asumió el protagonismo pero careció de eficacia frente al arco defendido por Elias Medina Hansen ya que a los 16 minutos, Alcaraz enganchó hacia el centro, combinó con Policella y Baroni remató por encima del travesaño.

Más tarde, Medina Hansen rechazó con el pie izquierdo un disparo de Policella tras una mala salida propia y, a los 31 minutos, detuvo un cabezazo sin oposición de Matheo Machuca ejecutado tras un tiro de esquina de Baroni.

A los 33 minutos, Thiago Pérez cometió una infracción dentro del área sobre Frederik Vestergaard y Noah Madsen abrió el marcador de penal tras la revisión y convalidación del VAR.

Argentina buscó la igualdad con un disparo de Simón Escobar que rebotó en Ishaq Holalam, un remate desviado de Pérez y una definición de Alcaraz que nuevamente contuvo Medina Hansen.

Sobre el cierre del primer tiempo, un tiro de zurda de Kerim Sejdic generó un rebote que Ekene Russel Chukwuani aprovechó para establecer el 2-0 y antes del descanso, Policella cabeceó desviado un centro enviado por Pérez desde la derecha.

En el entretiempo, Placente dispuso los ingresos de Tiziano Goytia y Mateo Sánchez para que a los 55 minutos, Policella avisara con un remate desviado junto al primer palo y dos minutos después, Escobar combinó con Policella y envió un centro atrás que Giovanni Baroni, volante de Talleres, conectó de zurda para marcar el 2-1 con ayuda de un desvío.

La Albiceleste mantuvo la presión ofensiva y Medina Hansen volvió a intervenir ante un tiro bajo de zurda de Alcaraz hasta que a los 61 minutos, Policella recibió en el área, amagó y sacó un disparo cruzado de frente al arco para decretar el 2-2.

En apenas 10 minutos, Argentina completó la remontada cuando Alcaraz giró en tres cuartos de cancha, encontró el espacio y remató con pierna derecha al ángulo para poner el 3-2.

A los 69 minutos, Goytia escapó por la derecha, pero Elias Warming Petersen evitó el cuarto tanto argentino y Dinamarca respondió a los 77 minutos mediante una jugada colectiva que Omran Khatar (Khattar) definió con un disparo cruzado y bajo, inatajable para el arquero Reigia, sentenciando el 3-3.

En el tramo final, sabiendo que el punto le aseguraba la clasificación y una derrota lo dejaba afuera, el seleccionado argentino resignó ataque y resistió los intentos finales de los daneses para sellar su pase de ronda, consigna NA.