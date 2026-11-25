La Cámara de Senadores de Entre Ríos sancionó el proyecto de ley por el cual declara como ciudadanos ilustres de la provincia a los jugadores de la selección argentina Lisandro Martínez y Marcos Senesi.

La iniciativa fue presentada por la diputada Streitenberger y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Lena, López, Romero, Rossi y Taborda.

Para la misma se recordó que ambos futbolistas, oriundos de Gualeguay y Concordia, respectivamente, integraron el seleccionado nacional y hoy juegan en las ligas más importantes del fútbol internacional: ambos en la Premier League de Inglaterra.

Tras repasar la trayectoria de Martínez desde los clubes de barrio de Gualeguay, señaló que son “historias que muchos chicos entrerrianos también la viven” y resaltó el rol de esos clubes, donde los jóvenes “encuentran la pertenencia, encuentran la contención, encuentran una comunidad y un espacio para crecer”.

Sobre el paso de ambos por la selección, consideró que en los últimos años fue “la historia colectiva más importante que nos ha ayudado a juntarnos a los argentinos”.

Por último, el senador hizo extensivo el reconocimiento a entrenadores, familias e instituciones que acompañaron a los jugadores en sus inicios, y celebró “el orgullo de saber que desde nuestros barrios, desde nuestros clubes, desde nuestras ciudades entrerrianas, también se puede soñar en grande y llegar muy lejos”.