La selección argentina recordó a Diego Armando Maradona a seis años de su fallecimiento.

La selección argentina recordó a Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia, con unos emotivos posteos en sus redes sociales a seis años de su fallecimiento.

“Maradona, una huella que el tiempo no borra. A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, comenzó la carta al Pelusa.

En la misma, se destaca que “Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la selección argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina”.

Y sigue: “A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte”, finalizaron.

Argentina también recordó a Maradona con un emotivo video en el que repasa su historia con la Albiceleste tanto como jugador como director técnico, y con imágenes de aquel triste 25 de noviembre de 2020 que conmocionó a todo el país.

Durante su etapa como jugador de la selección, Maradona disputó 91 partidos y anotó 34 goles, además de que fue clave para conquistar el Mundial de México 1986 y la Copa Artemio Franchi 1993.

Como director técnico no le fue tan bien ya que, si bien ganó 18 partidos y perdió solo siete, su ciclo terminó de la peor manera posible debido a la goleada 4-0 sufrida en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 contra Alemania.