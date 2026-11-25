Mariano Werner recordó a su hermano, Gabriel, luego de la consagración de Salvador en el karting de Santa Fe.

La familia Werner vivió una jornada inolvidable en el Kartódromo de Santa Fe. Salvador, el hijo mayor de Mariano y Micaela Varisco, se consagró campeón de la categoría Escuela del Karting Zonal de Asfalto y consiguió su primer título en el automovilismo a corta edad.

Se trata de una conquista que tuvo un significado especial para el Zorro de Paraná, que volvió a encontrarse con la figura que lo acompaña desde sus comienzos: Gabriel Werner.

Es que detrás de esta primera conquista también aparece el recuerdo de su hermano, quien tuvo un papel determinante en la formación deportiva del tricampeón del Turismo Carretera. Fue mucho más que un acompañante: también fue su guía, su referente y una de las personas que más trabajó para que pudiera desarrollar su carrera profesional.

Gabriel falleció el 23 de noviembre de 2007, en un accidente ocurrido mientras trabajaba en el equipo de Fórmula Renault en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

A 19 años de lo ocurrido y en medio del gran logro al que llegó su hijo mayor, el entrerriano realizó un sentido posteo a través de sus historias de Instagram para rememorar esta fecha tan especial y darle las gracias por todo lo hizo por él, incluido, el trofeo de Salvador.

El posteo en IG de Werner