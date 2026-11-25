Patronato sufrió una nueva salida en el plantel que trabaja bajo las órdenes de Carlos Marcelo Fuentes en el predio La Capillita. El delantero Diego Armando Díaz regresó a Unión de Santa Fe, club propietario de su pase, para continuar con la rehabilitación de la lesión que lo marginó de la última parte de la temporada.

Si bien su contrato con la institución paranaense tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, el atacante se incorporó durante la última semana a los entrenamientos del Tatengue y seguirá con un programa de recuperación acorde a los tiempos que demanda la cirugía por la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Con su salida, Patronato ya contabiliza cuatro bajas respecto del plantel que disputó la Primera Nacional 2026. Facundo Heredia y Tomás Attis rescindieron sus contratos, mientras que Alan Sosa fue licenciado y deberá regresar a Tigre, dueño de su pase.

El delantero, nacido en Los Frentones, Chaco, llegó en el último mercado de pases para reforzar el ataque Rojinegro, cuando el equipo aún era dirigido por Marcelo Candia. Debutó el 5 de julio, en la derrota por 1 a 0 ante San Martín de Tucumán, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Durante su etapa en el Santo disputó 11 encuentros y marcó dos goles. Su último partido fue ante Temperley, el 13 de septiembre. Ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y, apenas nueve minutos después, debió ser reemplazado por la lesión en la rodilla que lo dejó fuera del resto de la temporada.