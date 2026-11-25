Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que está programado para las 21, se jugará en La Bombonera y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará José Carreras.

El elenco de Rodolfo Arruabarrena arriba a este enfrentamiento con la ilusión al máximo para cerrar un 2026 que podría ser histórico, ya que tiene la posibilidad de conquistar una inolvidable quíntuple corona.

El Xeneize ya ganó el título de Campeón de Liga por finalizar primeros en la tabla anual y la Copa Sudamericana este sábado, luego de vencer con muchísima autoridad al Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Ahora llega la hora de la verdad en el Torneo Clausura para el Xeneize, que el próximo miércoles también tendrá un duelo clave cuando se enfrente con Platense en la gran final de la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, por su parte, tuvo uno de los mejores años de su historia y consiguió pelear hasta el final en la tabla anual, aunque finalmente se quedó con la cuarta posición.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Alfredo Berti tuvieron una irregular primera fase, en la que finalizaron séptimos en la Zona B con 23 puntos.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos de final con Gimnasia y Esgrima La Plata, que este lunes venció 4-2 a Newell’s en tiempo extra.

FORMACIONES

BOCA

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; Luis Sequeira; Matías Fernández, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras. Cancha: Boca Juniors. Hora: 21 (ESPN Premium).