En el Flesler, Sionista le ganó a Peñarol y quedó al frente en semifinales de la Liga Provincial de Básquet.

El Centro Juventud Sionista derrotó por 69 a 67 a Peñarol de Rosario del Tala, en el marco del primer partido de la serie de semifinales de la Liga Provincial de Básquet. Con esta victoria, el elenco paranaense quedó 1 a 0 en la serie, la cual continuará este viernes con el segundo enfrentamiento de una llave que es al mejor de cinco duelos.

En el otro partido de la instancia, Urquiza de Santa Elena venció a Ferro de San Salvador por 73 a 66. Este viernes la llave proseguirá en tierras santaelenenses.

El partido fue muy equilibrado, parejo en su trámite, sin un claro dueño y cambiante en el resultado. Peñarol se plantó muy bien ante un Sionista que debió transpirar y mucho para conseguir el primer punto del mano a mano, señala Paraná Deportes.

Los dos entraron a la recta final igualados en 65 a 2.30 minutos de la chicharra. Dos tiros libres convertidos por Franco González y dos Libres más de Dante Rewes le permitieron al local escaparse 69 a 65. Un doble de Lucas Desbat le dio chances a la visita, pero el tiempo fue aliado del local. Sionista cerró a su favor y celebró.

Nicolás Guaita con 15 puntos fue el goleador del local, además de los 11 tantos de Franco González. En Peñarol, Tomás Ludueña anotó 20 puntos, mientras que Lucas Desbat finalizó con 14 unidades.