Mientras realiza una gira como visitante en La Pampa y Venado Tuerto, La Unión de Colón anunció un cambio en su plantel en esta temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. Ignacio Dacunda ya no formará parte del plantel y en su lugar jugará Alejo Britos, quien ya tuvo su debut frente a Centenario.

Britos, oriundo de San Vicente, Santa Fe, mide 1,88metros y tiene 32 años de edad. Tuvo paso por clubes como Lanús, Ciclista Juninense, Estudiantes de Concordia y Unión de Mar del Plata. El base ya se encuentra a disposición del entrenador, incluso anoche tuvo su debut con la camiseta roja y blanca.

Britos pudo charlar con la prensa en la previa a su debut donde comentó que se había integrado al equipo en medio del viaje, destacó el recibimiento y la forma que fue recibido: "Me hicieron sentir parte desde un primer momento y eso es más que importante, se nota que hay un grupo joven que tiene ambición, mucha unión y ganas de conseguir cosas así que trataré de aportar desde el lugar que me toque pero, repito, encontré un gran grupo".

Desde lo personal, considera que puede aportar conducción, orden y gol. También comentó que en su conversación con Guastavino, el entrenador le pidió conducción y experiencia para su aporte al grupo. Esto se suma a lo que aún busca el conjunto, identidad de juego para poder regresar al triunfo y recuperar la confianza. La Unión marcha anteúltimo con registro de 2-7 y acumula tres derrotas consecutivas, con seis caídas en sus últimas siete presentaciones.

Prensa La Unión de Colón