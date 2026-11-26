El paranaense Exequiel Bastidas llega entre los protagonistas de la definición por el título del Turismo Nacional en su Clase 2 y será parte de la presentación oficial de la 12ª fecha de la temporada. Este viernes, a partir de las 19, el piloto entrerriano participará de la conferencia de prensa junto a los otros animadores de la lucha por el título en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro.

Las actividades comenzarán a las 18.30 en el Casino de Viedma y se realizará una exhibición que transitará por la costanera de la capital rionegrina. Posteriormente, a partir de las 19, se realizará la conferencia de prensa con la presentación oficial de la competencia.

Además de Exequiel Bastidas, participarán los otros candidatos a la corona en la Clase 2: Tomás Vitar, el líder de la categoría, y Francisco Coltrinari. En tanto que por la Clase 3 estarán Agustín Canapino y Julián Santero.

También participarán los pilotos Sebastián Pérez, Adrián Percaz, Juan Eduardo Kreitz y Braian Quevedo, además de autoridades provinciales, municipales, y de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo.

Exequiel Bastidas y sus chances de ser campeón

A bordo de un Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, Bastidas suma 315 puntos, es escolta del líder Tomás Vittar (Nissan March) –suma 316– y se ubica por delante de Francisco Coltrinari (Peugeot 208) –289 unidades–.

De acuerdo al reglamento, el entrerriano ya cumple con la victoria que necesita para ser campeón: ganó en la 4ª fecha de la temporada, en San Juan-El Villicum. Este fin de semana deberá sumar al menos dos puntos más que su líder en la sumatoria de clasificación, serie y final. De lo contrario, Tomás Vitar será el campeón, salvo que Coltriniari sume más que ambos y descuente esa diferencia de 27 puntos respecto del puntero.