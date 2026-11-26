Exequiel Bastidas llega con grandes posibilidades de coronarse en la Clase 2.
El paranaense Exequiel Bastidas llega entre los protagonistas de la definición por el título del Turismo Nacional en su Clase 2 y será parte de la presentación oficial de la 12ª fecha de la temporada. Este viernes, a partir de las 19, el piloto entrerriano participará de la conferencia de prensa junto a los otros animadores de la lucha por el título en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro.
Las actividades comenzarán a las 18.30 en el Casino de Viedma y se realizará una exhibición que transitará por la costanera de la capital rionegrina. Posteriormente, a partir de las 19, se realizará la conferencia de prensa con la presentación oficial de la competencia.
Además de Exequiel Bastidas, participarán los otros candidatos a la corona en la Clase 2: Tomás Vitar, el líder de la categoría, y Francisco Coltrinari. En tanto que por la Clase 3 estarán Agustín Canapino y Julián Santero.
También participarán los pilotos Sebastián Pérez, Adrián Percaz, Juan Eduardo Kreitz y Braian Quevedo, además de autoridades provinciales, municipales, y de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo.
Exequiel Bastidas y sus chances de ser campeón
A bordo de un Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, Bastidas suma 315 puntos, es escolta del líder Tomás Vittar (Nissan March) –suma 316– y se ubica por delante de Francisco Coltrinari (Peugeot 208) –289 unidades–.
De acuerdo al reglamento, el entrerriano ya cumple con la victoria que necesita para ser campeón: ganó en la 4ª fecha de la temporada, en San Juan-El Villicum. Este fin de semana deberá sumar al menos dos puntos más que su líder en la sumatoria de clasificación, serie y final. De lo contrario, Tomás Vitar será el campeón, salvo que Coltriniari sume más que ambos y descuente esa diferencia de 27 puntos respecto del puntero.