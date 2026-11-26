Vélez-Independiente abrirán los duelos de cuartos de final del Torneo Clausura, será el sábado a las 20.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves el programa de partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura. Los primeros clasificados a las semifinales se definirán el sábado, en una jornada que contará con dos partidos que iniciarán una vez finalizada la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.

El encuentro que pondrá en marcha los cuartos de final será el de Vélez-Independiente, que se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani a partir de las 20.

Más tarde, a las 22, Instituto de Córdoba recibirá en su estadio a River. Este encuentro mantuvo cierta incertidumbre sobre la sede debido al mal estado del campo de juego la Gloria, pero finalmente se confirmó que se disputará en el Alta Córdoba.

Al día siguiente, desde las 17, Rosario Central recibirá en el Estadio Gigante de Arroyito a Barracas Central.

Finalmente, el último semifinalista saldrá del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará en La Bombonera a partir de las 20.30.

El programa de partidos

SÁBADO

A las 20, Vélez-Independiente.

A las 22, Instituto (Córdoba)-River.

DOMINGO

A las 17, Rosario Central-Barracas Central.

A las 20.30, Boca-Gimnasia y Esgrima (La Plata).