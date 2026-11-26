Diego Martínez le puso fin a su segundo ciclo como director técnico del plantel profesional de Huracán. El entrenador llegó a un acuerdo con el presidente Abel Poza y rescindió el contrato a días de la eliminación de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol frente a Instituto de Córdoba.

En su segundo paso por el Globo, el DT dirigió 37 partidos y ganó 13, perdiendo la misma cantidad y empatando 11, aunque una mala racha sobre el final del último certamen terminó de condenar su continuidad.

Diego Martínez vuelve a alejarse de Huracán, al igual que hizo en finales de 2023, aunque con distintos términos y una relación rota con el hincha que se acerca al estadio Tomás Adolfo Ducó.

Habiendo clasificado entre los 16 mejores del Apertura y con un buen inicio en el Clausura de este año, en el que llegó a ubicar a Huracán en el cuarto puesto durante la undécima fecha, su equipo se cayó en el último tramo del torneo, con cinco derrotas en seis partidos y la reprobación de los simpatizantes.

“Andate a Boca” se llegó a cantar desde los cuatro costados luego de la última derrota en condición de local, ante Tigre, en la que el hincha del club de Parque Patricios recordó la salida cuestionable que protagonizó el DT algunos años atrás: tras salvar al equipo del descenso en 2023, Martínez renunció y, a los pocos días, estaba firmando contrato en el Xeneize.

Así, y luego de caer en los octavos de final ante Instituto por 2 a 1, en condición de visitante, la dirigencia que encabeza Abel Pozo y el entrenador de 48 años coincidieron en los términos para cortar el contrato del entrenador, cuyo vínculo se extendía hasta mediados del año próximo.

En total, incluyendo los seis meses en los que dirigió a Huracán durante su primera etapa, Diego Martínez dirigió 60 encuentros y ganó 25, con 14 empates y 21 derrotas, y obtuvo el 49% de los puntos, logrando superar la fase regular en los tres torneos semestrales que disputó, consigna NA.