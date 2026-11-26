El extenista habló de las amenazas recibidas en medio de la campaña en Independiente.

El extenista y candidato a presidente de Independiente, Gastón Gaudio, indicó que “se pasó un límite” al referirse a las amenazas que recibió contra su vida y la de sus familiares. En ese sentido aseguró que “no es linda” la situación que vive y que, aunque sabía dónde se estaba metiendo, “en una campaña no vale todo”.

Las elecciones en Independiente se llevarán a cabo el próximo 13 de diciembre, con otros cuatro candidatos, además de la lista que encabeza Gaudio: Luciano Nakis, Enrique Sacco, Daniel González y Adrián Simón.

"Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos" tenía escrito una lamentable bandera que fue colgada en la localidad bonaerense de Avellaneda, a poco menos de un mes de la celebración de las elecciones en el Rojo.

“Que triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez” comentó en sus redes sociales el campeón de Roland Garros de 2004, para luego afirmar que, quienes hayan colgado la bandera o ideado la misma “cruzaron un límite”.

Además, el candidato comentó que vive un día de “mierda”, pero valoró que “por suerte, falta poco” para el final de la campaña, y confirmó que la amenaza no le corre el foco: “Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.

“Yo sabía dónde me estaba metiendo, sabía que esto podía pasar” continuó el referente de Gente de Independiente, que también consideró que se atravesó un límite en una situación que “no es linda”.

Por último, Gastón Gaudio se refirió a su familia, su mujer y sus hijos, a los que les tiene que “explicar lo que está pasando” y a quienes “no les gusta nada” tener que vivir bajo amenaza, ya que “se ponen muy mal”.

Fuente: NA